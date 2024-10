Crea Burger di Citres selezionato per i SIAL Innovation Awards 2024, l’innovazione italiana protagonista a Parigi

Photo credits: CITRES, fonte Aromi.Group

Crea Burger e polpettine vegetali, il preparato di sole verdure in vaso di Citres, è stato selezionato dalla giuria d’eccellenza della sessantesima edizione di SIAL Innovation 2024 a Parigi. Un riconoscimento che conferma l’enorme potenziale dell’azienda veronese e posiziona uno dei suoi prodotti di punta come uno dei più promettenti nel panorama delle innovazioni alimentari.

L’edizione 2024 di SIAL Innovation, uno degli eventi più prestigiosi al mondo dedicati all’industria alimentare, si terrà dal 19 al 23 ottobre a Parigi. Durante l’evento, la giuria di esperti del settore valuterà le qualità innovative di Crea Burger, esaminando tutti i vantaggi che questo prodotto può offrire sia ai consumatori che all’industria alimentare. I vincitori dei SIAL Innovation Awards 2024 saranno annunciati il 19 ottobre alle 16.00 sul palco SIAL Talks.

Il salone parigino, oltre a essere una vetrina internazionale per le novità nel mercato alimentare, è anche un vero proprio trendsetter che offre ai visitatori contenuti aggiornati sulle tendenze e sulle innovazioni in campo alimentare. La partecipazione di Citres a questo evento conferma e consolida il posizionamento di spicco dell’azienda in materia di innovazione sia a livello europeo che mondiale.





Crea Burger rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’offerta di alimenti freschi e genuini. La pastorizzazione sotto vetro, nell’iconico vasetto ottagonale di Citres, offre una shelf-life di due anni senza necessità di refrigerazione. Il contenitore, inoltre, preserva il suo sapore autentico e ha il vantaggio di essere riutilizzabile e riciclabile. Naturalmente senza glutine, 100% vegetale, facile da preparare, creativo e anche sostenibile: un vero concentrato di innovazione e qualità.

È grazie a questi punti di forza che la linea Crea burger e polpettine vegetali, ha conquistato, lo scorso marzo, il Premio "Eletto Prodotto dell’Anno" all’Innovazione 2024. Tra i più importanti riconoscimenti in Italia nel settore food, assegnato sulla base delle preferenze di 12 mila consumatori, è stata per Citres un’ulteriore conferma del suo ruolo di azienda di rilievo in termini di Innovazione e Soddisfazione.

Non è però la prima volta che Crea Burger si distingue anche nel panorama internazionale. Durante la PLMA’s 2024 Expo di Amsterdam, svoltasi lo scorso maggio, il prodotto è stato selezionato per essere esposto nell’esclusiva area New Product Expo – Idea Supermarket. Questo riconoscimento ha offerto a Crea Burger una visibilità eccezionale, catturando l’attenzione di migliaia di visitatori ed espositori provenienti da tutto il mondo e confermando il suo valore come prodotto innovativo e versatile.

«Credere e investire nell’innovazione è stata la decisione che ha fatto davvero la differenza – spiega Mariangela Bellè, Responsabile Marketing di Citres – Da sempre siamo attenti ai cambiamenti di gusti e all’andamento dei mercati e questi dettagli ci hanno permesso di rispondere in maniera continuativa e puntuale alle richieste dei nostri consumatori. Siamo quindi riusciti a far fronte ai cambiamenti ma soprattutto continuiamo a crescere come azienda, strutturandoci sempre di più per affrontare un futuro ricco di sfide».





Il riconoscimento da parte di SIAL Innovation rappresenta infatti un ulteriore passo nel percorso di crescita di Citres. Ancora una volta, gli ambienti più influenti dell’industria alimentare confermano e valorizzano la vision e il lavoro dell’azienda di Bovolone. Per Citres è importante sottolineare come l’innovazione non sia soltanto un obiettivo, quanto piuttosto una necessità per rimanere rilevanti e soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente e attento alla qualità.





Citres invita, dunque, a seguire il suo viaggio verso il SIAL Innovation 2024 di Parigi e a condividere l’entusiasmo per Crea Burger, un prodotto che incarna l’impegno costante nel soddisfare le nuove esigenze dei consumatori e nell’anticipare le tendenze di mercato attraverso la creazione di esperienze alimentari gratificanti per tutti.