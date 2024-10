Costa Volpino, 19enne uccisa a coltellate nel suo appartamento: indagini in corso

Secondo i primi accertamenti, la giovane sarebbe stata aggredita durante la notte e colpita ripetutamente con un’arma da taglio. Gli inquirenti escludono per ora l'ipotesi di una rapina sfociata in tragedia e concentrano le indagini sulle relazioni personali della vittima.



La comunità di Costa Volpino è scossa per l'accaduto, mentre i carabinieri continuano le indagini nella speranza di fare luce rapidamente su un delitto che, al momento, appare ancora avvolto nel mistero.

BERGAMO - La scorsa notte, una giovane di 19 anni è stata brutalmente uccisa nel suo appartamento a Costa Volpino, un comune in provincia di Bergamo. Il corpo della ragazza, di nazionalità italiana, è stato rinvenuto nelle prime ore del mattino in un’abitazione situata in via Nazionale, nei pressi del Municipio. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio, individuare il movente e risalire al responsabile.