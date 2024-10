Alice Alagna, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Insolubile'

Dopo essere uscita dalla sua "Bolla" con un esordio toccante che ha messo in luce la sua straordinaria vocalità e capacità espressiva, Alice Alagna, la giovane cantautrice e compositrice siciliana vincitrice de I Visionatici Festival 2024, torna con un nuovo singolo dall’anima profonda e raffinata, "Insolubile" (Pepperpot/ADA Music Italy). Il brano si può ascoltare su Spotify dal seguente link Dopo essere uscita dalla sua "Bolla" con un esordio toccante che ha messo in luce la sua straordinaria vocalità e capacità espressiva, Alice Alagna, la giovane cantautrice e compositrice siciliana vincitrice de I Visionatici Festival 2024, torna con un nuovo singolo dall’anima profonda e raffinata, "Insolubile" (Pepperpot/ADA Music Italy). Il brano si può ascoltare su Spotify dal seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/_9qN1c0WM8lL





Conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici nel 2021 – durante la quale ha incantato tutti con la suggestiva interpretazione di "One Last Song" di Sam Smith - e nel 2023 – in sfida con la vincitrice Sarah Toscano -, Alice in questo brano dà voce ad un amore che non riesce ad amalgamarsi completamente, ad un legame che, per quanto intenso, non trova mai totale armonia, come acqua e olio che restano separati pur convivendo nello stesso bicchiere. Due persone che si amano, ma che non sono in grado di mescolarsi, di fondersi l’una nell’altra senza perdere le rispettive identità. «Siamo stati veri solo quando sognavamo dentro un bar»: uno spaccato sincero e struggente di una relazione che non trova il proprio equilibrio.





Un amore che non ha futuro perché non riconosce, non accoglie le unicità dei suoi protagonisti: «Incompatibile il nostro amore vertigine, non ci abbracciamo più in questa casa, noi viviamo come un déjà vu», recita uno dei versi più rappresentativi del brano, delineando l’impasse, i tratti di un rapporto ormai statico, in cui le emozioni sono soffocate dall’abitudine e le immagini si ripetono in un loop che non consente di scattarne di nuove.





Il tema dell’accettazione delle differenze all’interno della coppia viene affrontato con una delicatezza che penetra l’ascoltatore, trasmettendo un senso di malinconia, ma al tempo stesso di forza. Alice dipinge, con la sua voce unica e cristallina, il quadro di due anime che, pur condividendo la stessa tela, restano incompatibili, e che si sentono in pace solo comprendendo di non doversi per forza trasformare.





Con questa traccia, prodotta al Pepperpot Studio da Alessandro Forte (già per Aiello e Galeffi), Alice Alagna, porta avanti un discorso importante, quello che non sempre l’amore deve trasformarci radicalmente, come lei stessa racconta: «Acqua e olio alla fine continuano a convivere nello stesso bicchiere perché hanno capito che il segreto per non soffrire più è accettare le loro diversità e non mischiarsi completamente, mantenendo le proprie singolarità».





Un pensiero che diventa un inno alla libertà di essere se stessi anche all’interno della coppia, senza dover necessariamente fondersi in un’unità indissolubile.





Il sound di "Insolubile" incanta sin dalle prime note: caratterizzato da sonorità arabeggianti che arricchiscono l'arrangiamento di sfumature eteree, il brano avvolge l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa, che richiama mondi lontani e al contempo familiari. La voce limpida e delicata di Alice si intreccia ad un tappeto melodico estremamente raffinato che mette in risalto il contrasto tra le due voci della storia, l'acqua e l’olio.





Il messaggio che l’artista vuole trasmettere con "Insolubile" ha un’accezione universale: le relazioni più vere sono quelle in cui le persone imparano a convivere senza snaturarsi, rispettando i propri confini. «Tu dai la colpa a me se sono sempre instabile, son come acqua e tu sei l’olio che è insolubile», canta Alice, lasciando emergere tutta la fragilità e la forza di una donna che, nonostante le difficoltà, ha imparato a riconoscere il proprio valore e a non farsi inghiottire dal desiderio di cambiamento.





«"Insolubile" è nata da una riflessione sulle relazioni e sulla difficoltà di accettare l’altro senza volerlo cambiare – conclude –. Spesso pensiamo che per amare qualcuno dobbiamo trasformarci o far sì che l’altra persona cambi per noi, ma la vera sfida è accettarsi per ciò che si è, mantenendo la propria identità».





Con il suo nuovo singolo, Alice Alagna conferma il suo talento e la sua capacità di emozionare, ricordandoci che non è necessario annullarsi per amare ed essere amati, bensì abbracciare le differenze di ognuno per poter vivere un amore vero, solido e duraturo.





Per quel che riguarda Alice Alagna, talentuosa artista palermitana classe 2002, è una cantautrice e compositrice capace di fondere in modo unico le sue radici mediterranee con sonorità orientali e atmosfere cinematografiche. Con una creatività poliedrica e uno spirito curioso, Alice si è affermata come una delle voci più interessanti della scena italiana, distinguendosi per la sua timbrica unica e cristallina e per la sua sensibilità autorale. Soprannominata affettuosamente "psicologa" dai suoi amici per la sua abilità nel comprendere e sondare l’animo umano, Alice si è diplomata al liceo classico e ha intrapreso un viaggio artistico che le ha permesso di esplorare non solo la musica, ma anche il teatro e altre forme d'arte visiva e manuale. Il suo esordio musicale nei digital store arriva con il singolo "Bolla", che mette subito in luce la sua straordinaria vocalità e la capacità di evocare immagini e sensazioni con ogni nota. Successivamente, Alice ha pubblicato "Insolubile", una traccia raffinata e poetica che, su un sound tipicamente arabeggiante, affronta il tema delle differenze all'interno di una relazione, paragonando un rapporto amoroso ad un mix di acqua e olio, due elementi che, pur condividendo lo stesso spazio, non riescono a mescolarsi perché non imparano a convivere accettando le proprie unicità. Con testi sinceri e una produzione elegante, Alice trasporta l’ascoltatore in un mondo di introspezione e delicatezza, intrecciando elementi della cultura orientale alle sue radici siciliane. Eclettica e versatile, Alice compone e suona le sue melodie al pianoforte, arricchendo i suoi brani con strumenti orientali che conferiscono alle sue canzoni un fascino ipnotico e suggestivo. La sua passione per il cinema si riflette nelle sue composizioni, in cui l’atmosfera musicale diventa quasi una colonna sonora, creando una fusione unica tra suoni e immagini. Oltre alla musica, Alice ha sperimentato il mondo del teatro durante il suo percorso scolastico, utilizzando questa esperienza per approfondire la sua comprensione delle emozioni e delle dinamiche umane. La sua creatività non si limita al palco: dall’arte fotografica al montaggio video, dall’uncinetto alla creazione di gioielli, Alice trova espressione artistica in diverse forme, arricchendo ogni aspetto della sua vita. Spirituale e attenta ai dettagli più sottili della natura e dell’universo, si descrive come empatica, sognatrice e perfezionista. Cresciuta in un ambiente non sempre facile, ha imparato a trasformare le avversità in crescita, sviluppando una resilienza che fluisce nelle sue release e nel suo approccio quotidiano alla vita. Il suo talento ha catturato l’attenzione a livello nazionale, portandola a partecipare ad Amici di Maria De Filippi, dove ha mostrato non solo le sue doti musicali, ma anche una profonda capacità di interpretare l’essenza dell’espressione culturale contemporanea.