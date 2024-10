Al cinema arriva 'Joker: Folie À Deux'

Dall'acclamato sceneggiatore, regista e produttore Todd Phillips arriva “Joker: Folie À Deux”, l'attesissimo sequel di “Joker”, vincitore dell’Oscar® nel 2019 che ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, affermandosi come il film vietato ai minori dal maggior incasso di tutti i tempi. Questo nuovo capitolo ha come protagonista ancora una volta Joaquin Phoenix nel suo doppio ruolo da Oscar®, di Arthur Fleck/Joker, al fianco della vincitrice del Premio Oscar® Lady Gaga (“A Star Is Born”).

In "Joker: Folie À Deux", Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

Fanno parte del cast del film i candidati all'Oscar® Brendan Gleeson (“Gli spiriti dell’isola”) e Catherine Keener (“Scappa - Get Out”, “Truman Capote – A sangue freddo”), insieme a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo in “Joker”.

Phillips, nominato agli Oscar® per la regia, la sceneggiatura e la produzione di “Joker”, ha diretto e sceneggiato il film, basato sui personaggi della DC e scritto a quattro mani con lo sceneggiatore candidato all'Oscar® Scott Silver. I produttori del film sono Phillips, la candidata all'Oscar® Emma Tillinger Koskoff e Joseph Garner mentre la protagonista Lady Gaga ha collaborato alla pellicola anche in qualità di consulente musicale. I produttori esecutivi sono Michael E. Uslan, Georgia Kacandes, Silver, Mark Friedberg e Jason Ruder.

Phillips torna a collaborare – dietro la macchina da presa - con il team di filmmakers già autore di "Joker" che include il direttore della fotografia candidato all'Oscar® Lawrence Sher, lo scenografo Mark Friedberg, il montatore candidato all'Oscar® Jeff Groth e la compositrice Hildur Guđnadóttir, che ha vinto la statuetta per il suo lavoro nel primo film. Entra a far parte della squadra la costumista nominata all'Oscar® Arianne Phillips ("C'era una volta a... Hollywood", "Don't Worry Darling"). Jason Ruder è il produttore esecutivo musicale del film, mentre i supervisori alle musiche sono Randall Poster e George Drakoulias. Casting a cura di Francine Maisler (i film “Dune”, “Challengers”).

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Joint Effort, un film di Todd Phillips, “Joker: Folie À Deux”. Il film sarà distribuito nelle sale italiane il 2 ottobre 2024, dalla Warner Bros. Pictures.