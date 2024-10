Aggressioni e rapine agli anziani: arrestato presunto responsabile a Beinasco

TORINO – Le forze dell'ordine di Beinasco hanno arrestato un ventitreenne italiano sospettato di essere il responsabile di gravi aggressioni e rapine ai danni di anziani. L'operazione è scaturita dalla denuncia di un sessantasettenne, vittima di un brutale attacco il 10 ottobre scorso.La vittima ha raccontato ai Carabinieri di essere stato aggredito mentre stava scaricando la spesa dalla propria auto in Via Mirafiori. Un giovane gli si è avvicinato chiedendogli di consegnargli il portafogli. Al rifiuto dell'anziano, il giovane ha reagito violentemente, colpendolo con un pugno e facendolo cadere a terra. L'aggressore è poi fuggito, lasciando la vittima a terra con ferite al volto, per le quali sono stati prescritti quindici giorni di prognosi.Nella stessa serata, un altro anziano, un settantatreenne, è stato aggredito in Via Schifani mentre portava a passeggio il suo cane. Anche in questo caso, il giovane ha chiesto soldi, minacciando l'anziano e colpendolo dopo il rifiuto. Prima di scappare, il ventitreenne ha rubato il cellulare della vittima, che ha riportato sette giorni di prognosi.Grazie alle testimonianze delle vittime e ai riconoscimenti fotografici, il presunto rapinatore è stato individuato e arrestato. Era noto alle forze dell'ordine per altri reati e si era rifugiato in una cantina di un suo conoscente, ignaro delle sue attività illecite. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto cinque computer portatili, presumibilmente rubati da una scuola della zona, insieme agli indumenti utilizzati per compiere le rapine.Il ventitreenne è stato portato presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con l'accusa di rapina, lesioni personali, ricettazione e danneggiamento. Le indagini sono in corso per accertare eventuali ulteriori colpi a carico di anziani nella zona.