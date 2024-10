6 ottobre 1924: 100 anni fa nacque la Radio italiana

Per ricordare questo centenario, che tanto incise sulla storia dell'Italia contemporanea, il 6 ottobre, alle ore 21.30, dal Palazzo dei Congressi dell'EUR in Roma, andrà in onda con diretta su Rai 1 "Cento- Un secolo di servizio pubblico". Il programma, condotto da Carlo Conti, riproporrà con illustri ospiti (fra questi Renzo Arbore, quale Vate della Radio e della Tv), alcuni dei momenti topici e dei programmi storici della radio e della televisione italiana.





L'evento di questa sera segue alla celebrazione dei 100 anni della Radio, avvenuta presso il Senato della Repubblica il 2 ottobre, e alla presentazione nella serata di sabato 5 ottobre, del Docufilm " Nato il 6 ottobre" con Regia di Pupi Avanti (in onda alle 21.30 di martedì 8 ottobre su Rai Uno). Essa è stata preceduta dalla riproposizione di alcune delle sigle storiche delle trasmissioni radiofoniche e televisive, eseguite dall'Orchestra sinfonica della RAI.

- "URI - Unione radiofonica italiana, Stazione Radiofonica di Roma, metri 1.425. Sono le ore 21.00 del 6 ottobre 1924. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera .. ". Con queste parole, annunciate da Ines Viviani Donarelli, iniziò 100 anni fa il Servizio Pubblico Radiotelevisivo in Italia. Da quel giorno, e per un secolo, la Radio (con le successive denominazioni di EIAR nel 1927 e di RAI nel 1944), accompagnata dalla Tv nata nel 1954, non smise mai di comunicare agli italiani.