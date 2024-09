Von der Leyen: 'Pronto un piano per l'energia ucraina'

In occasione della sua ottava visita a Kiev, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un piano di preparazione invernale per l'Ucraina, che include un sostegno supplementare di circa 160 milioni di euro. Questo aiuto contribuirà a coprire oltre il 25% del fabbisogno elettrico del Paese, in un momento cruciale, visto che la stagione del riscaldamento sta per iniziare.Durante un'intervista con le agenzie del pool dell'European Newsroom, von der Leyen ha sottolineato l'importanza di questo intervento, considerando gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, mirati a infliggere il massimo danno. "Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi per superare questa situazione", ha dichiarato.Inoltre, von der Leyen ha confermato l'impegno dell'Unione Europea nel sostenere i 50 miliardi di dollari di prestiti concordati nel G7. "Questo porterà un notevole sollievo al bilancio ucraino in un momento di bisogno", ha aggiunto. L'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà un'opportunità per discutere anche del supporto globale al piano di pace ucraino e per prepararsi all'Assemblea Generale dell'Onu della prossima settimana, dove si spera di ottenere ulteriore sostegno, specialmente dai Paesi del Sud Globale.Nel frattempo, l'Europarlamento ha approvato una risoluzione per revocare le restrizioni all'uso di armi occidentali, con 425 voti a favore, 131 contrari e 63 astensioni. L'Italia ha espresso un voto contrario, ma ha comunque sostenuto la risoluzione di sostegno.Von der Leyen, con la sua visita a Kiev, sottolinea l'impegno dell'Europa nel sostenere l'Ucraina in questo periodo critico e nel garantire un futuro energetico più sicuro per il Paese.