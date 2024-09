Vignale di Traversetolo: arresti domiciliari per la 22enne accusata di omicidio dei due figli neonati

PARMA - È stata disposta la misura degli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, 22 anni, accusata dell'omicidio dei suoi due figli neonati, trovati sepolti nel giardino della sua abitazione a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La giovane madre, attualmente sotto indagine, si trova in attesa di chiarimenti sul luogo in cui sarà collocata durante la custodia cautelare.

Il drammatico ritrovamento dei neonati ha scosso l'intera comunità, e la reazione della famiglia della ragazza è stata segnata dalla sorpresa e dal dolore. "Finalmente: è l'unico commento che posso fare", ha dichiarato all’ANSA la madre del fidanzato di Chiara, evidenziando il peso della situazione.

Nel frattempo, il sindaco di Traversetolo, Simone Dall'Orto, ha lanciato un appello pubblico per far luce sulla vicenda. "Non siamo una comunità omertosa. Chi sa qualcosa deve parlare. Se qualcuno ha temuto di farlo finora, è tempo di rivolgersi agli inquirenti. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, può essere fondamentale per fare chiarezza su questa tragica situazione".

L'appello del sindaco riflette il desiderio della comunità di comprendere cosa sia realmente accaduto e di garantire giustizia per le piccole vittime. La storia continua a sollevare interrogativi e a suscitare una profonda indignazione, mentre le indagini proseguono.