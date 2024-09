Ucraina: Andrii Sybiha nominato nuovo ministro degli Esteri, attacco russo su Leopoli provoca almeno 7 morti

La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha confermato la nomina di Andrii Sybiha come nuovo ministro degli Esteri, in sostituzione di Dmytro Kuleba. Sybiha, già diplomatico di lungo corso e stretto collaboratore del presidente Zelensky, assume l'incarico in un momento critico per il Paese, segnato dal conflitto con la Russia e da delicate trattative diplomatiche a livello internazionale.

Nel frattempo, la guerra sul campo continua a mietere vittime. Un attacco russo su Leopoli, nel sud dell'Ucraina, ha provocato almeno 7 morti e oltre 50 feriti. Le autorità locali riferiscono che la città è stata colpita da missili, causando gravi danni alle infrastrutture e seminando il panico tra la popolazione civile.

Sul fronte nucleare, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è in visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo. La visita di Grossi, avvenuta dopo quella alla centrale di Kursk nei giorni scorsi, si inserisce nel tentativo di monitorare la sicurezza degli impianti nucleari nell'area del conflitto e prevenire eventuali rischi di incidenti.