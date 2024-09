Tragica scomparsa del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli durante un intervento di soccorso

FOGGIA - La USB Vigili del Fuoco esprime il più profondo cordoglio per la perdita di Antonio Ciccorelli, Capo Reparto del Comando di Foggia, tragicamente scomparso durante un'operazione di soccorso. Il 59enne Vigile del Fuoco ha perso la vita la scorsa sera mentre cercava di aiutare automobilisti in difficoltà a causa di una bomba d'acqua abbattutasi tra San Severo, Torremaggiore ed Apricena. Il suo corpo è stato ritrovato nelle prime ore del mattino in un canale vicino alla SS89, trascinato via dall'acqua mentre si trovava a bordo di un fuoristrada insieme a un collega.

Questa tragedia rappresenta l’ennesima vita strappata alla grande famiglia dei Vigili del Fuoco, in un anno già segnato da eventi estremi come incendi e alluvioni. Le condizioni di lavoro pericolose e spesso sottovalutate cui sono esposti quotidianamente i Pompieri diventano tristemente visibili solo in momenti drammatici come questo.

Il Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha espresso il dolore di tutta la comunità: "Attonita e sconvolta, esprimo il cordoglio più profondo. Tutta la Città di San Severo è vicina alla famiglia di Antonio Ciccorelli e al Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, che ha perso un collega di grande esperienza e un amico. Il lutto cittadino sarà proclamato il giorno dei funerali in segno di rispetto per Antonio e per i suoi colleghi."

Il consigliere regionale Napoleone Cera ha voluto evidenziare l'importanza del lavoro dei Vigili del Fuoco, sottolineando il rischio costante a cui si espongono per proteggere le nostre comunità: "Il loro impegno rappresenta un esempio di altruismo e coraggio, e il sacrificio di Antonio non sarà dimenticato."

Anche Giannicola De Leonardis, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Capitanata, ha espresso il suo cordoglio, ribadendo la gratitudine verso i Vigili del Fuoco per il loro costante impegno: "A nome di Fratelli d'Italia esprimiamo il nostro dolore per la scomparsa di Antonio e la nostra solidarietà a tutti i Vigili del Fuoco che ogni giorno rischiano la vita per la nostra sicurezza."

La morte di Antonio Ciccorelli è un duro colpo non solo per i suoi cari e i suoi colleghi, ma anche per tutta la comunità, che riconosce il sacrificio estremo di chi, come lui, dedica la propria vita al servizio degli altri.