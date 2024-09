Tragedia al Bahia Beach di Molfetta: sparatoria durante la notte, morta una ragazza di 19 anni

MOLFETTA - Drammatici momenti nella notte scorsa al Bahia Beach di Molfetta, dove una serata di festa si è trasformata in tragedia. Intorno alle 3 del mattino, mentre la gente ballava e si divertiva, è avvenuta una sparatoria per ragioni ancora in fase di accertamento. Un colpo di pistola ha ferito mortalmente Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni del quartiere San Girolamo di Bari. Il proiettile, dopo essere passato sotto la clavicola, ha colpito la giugulare della giovane, causandole la morte istantanea.

Nella sparatoria è rimasto ferito anche un ragazzo, le cui generalità non sono ancora state rese note. Non è chiaro se i due fossero insieme al momento dell’accaduto. Il ferito è stato immediatamente trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, e le sue condizioni restano al vaglio dei medici.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tre mezzi del 118 e le Forze dell’Ordine, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Presente anche il magistrato di turno, che coordinerà le indagini per far luce sui motivi della sparatoria e individuare i responsabili.