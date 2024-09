Scholz: "Conferenza di pace, coinvolgere anche la Russia". Zelensky presenta piano di difesa a Biden

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che ci sarà una nuova conferenza di pace e che la Russia dovrà essere inclusa nei colloqui. "Io e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky siamo d'accordo sul fatto che debba essere coinvolta anche la Russia", ha dichiarato Scholz durante un’intervista alla ZDF. Le dichiarazioni arrivano in un momento cruciale per il conflitto in Ucraina, dove l’esercito russo ha annunciato oggi la cattura di una città nell'est del Paese, avvicinandosi alla strategica Pokrovsk.Nel frattempo, Zelensky ha dichiarato di aver preparato un piano di difesa che condividerà con il presidente statunitense Joe Biden e con i principali candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump. "Parliamo di un pacchetto concreto di difesa, e se lo avremo sarà un forte deterrente per la Russia, che permetterà di concludere la guerra attraverso la diplomazia", ha spiegato il presidente ucraino in un’intervista a Rai 1, registrata a Cernobbio.In un incontro di circa 40 minuti a Cernobbio, Zelensky ha discusso con la premier italiana Giorgia Meloni, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dall'Italia. "L'unica cosa che non si può fare è abbandonare l'Ucraina al suo destino", ha dichiarato Meloni, sottolineando l'impegno del suo governo a sostegno di Kiev.