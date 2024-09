Questa sera a 'Striscia la notizia': Jimmy Ghione a Roma negli uffici del Giudice di pace

COLOGNO MONZESE - Questa sera, su Canale 5 alle ore 20:35, andrà in onda un nuovo servizio di Jimmy Ghione per Striscia la notizia. L’inviato del programma si troverà a Roma per documentare le condizioni precarie degli uffici del Giudice di pace, mostrando la desolazione che regna tra corridoi e aule deserte.

Le telecamere di Striscia mostreranno scaffali stracolmi di faldoni abbandonati, computer fuori uso o mal funzionanti e un personale demotivato, costretto addirittura a portarsi i computer da casa per poter lavorare. La situazione è resa ancora più critica dalla carenza di organico: "Dovremmo essere in 200, ma siamo solo 55", spiegano dai corridoi del palazzo, mentre migliaia di cause dei cittadini romani attendono invano una risoluzione.

Impietosito dalla scena, Jimmy Ghione decide di indossare una toga, trasformandosi nel “Ghione di pace”, simbolicamente pronto a dare una mano e a sollevare l’attenzione su questa grave situazione.

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia su Canale 5.