Pusher con il pollice verde: arrestato un 47enne a Monreale

PALERMO - I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno arrestato un 47enne, noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'operazione di contrasto al traffico di droga, che ha portato alla scoperta di una vera e propria serra artigianale.

L'indagato è stato monitorato per diversi giorni dai militari della Stazione di Monreale, che hanno notato un sospetto andirivieni dall'abitazione dell'uomo. Dopo aver raccolto informazioni dettagliate, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia. L'unità cinofila, guidata dal cane antidroga "Ron", ha fiutato circa 160 grammi di infiorescenze di cannabis in essiccazione, nascoste in un armadio dentro vaschette di gelato. Lì sono stati trovati anche il materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

La perquisizione si è estesa a tutte le pertinenze dell'abitazione, rivelando una serra artigianale situata in un terreno adiacente. Lì, il presunto spacciatore aveva creato un ambiente ideale per la coltivazione di sei piante di cannabis alte circa 190 centimetri, pronte per essere raccolte e lavorate. La serra era equipaggiata con fertilizzanti e prodotti agricoli necessari alla coltivazione. Se immesse nel mercato, le piante avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro.

Tutta l'attrezzatura e la serra sono state sequestrate, mentre lo stupefacente è stato inviato al Laboratorio di Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto dell'indagato.

È importante sottolineare che l'indagato è attualmente considerato solo indiziato di reato e la sua posizione sarà valutata dall'Autorità Giudiziaria durante l'intero iter processuale. La sua colpevolezza sarà accertata solo a seguito di una sentenza di condanna passata in giudicato, in conformità ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.