Operazione antidroga a Gela: 14 misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti

Caltanissetta, 9 settembre – Un’importante operazione antidroga ha portato oggi all’applicazione di 14 misure cautelari nei confronti di membri di un presunto sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, con base a Gela (CL). L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Caltanissetta, ha visto l’esecuzione di 8 ordinanze di arresto in carcere, 1 agli arresti domiciliari, 4 con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e 1 persona, tuttora irreperibile, attivamente ricercata.

Le indagini, avviate ad aprile 2022, hanno portato alla luce l'esistenza di un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di diverse tipologie di stupefacenti, tra cui marijuana, cocaina e hashish. La droga proveniva principalmente dalla Calabria e Catania e veniva distribuita nelle piazze di spaccio di Gela.

Le attività investigative hanno rivelato che il gruppo utilizzava un autonoleggio di Gela per le trasferte in Calabria, facilitando il trasporto della droga. Inoltre, sono emersi gravi indizi a carico di due principali esponenti dell’organizzazione: un 43enne e un 20enne, entrambi con ruoli di vertice nella gestione dei traffici. Il 43enne era già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa, legata al clan "Emmanuello" di Gela.

Il profitto settimanale derivante dalle attività illecite dell’associazione è stato stimato intorno ai 40mila euro. Tra le risorse utilizzate dal gruppo è emersa una rivendita di caffè, gestita da uno degli indagati, che serviva come base logistica per l’organizzazione. Qui si organizzavano le trasferte e si gestivano i proventi del traffico di droga.

Le indagini hanno anche portato al rinvenimento di circa 500 grammi di cocaina in uno dei nascondigli utilizzati per occultare la sostanza stupefacente.

L’operazione ha rappresentato un colpo significativo al traffico di stupefacenti nella zona, e le indagini proseguono per identificare ulteriori dettagli e coinvolgimenti nel sodalizio criminale.