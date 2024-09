Omicidio a Molfetta: ritrovata l'arma del delitto

MOLFETTA - È stata ritrovata la pistola utilizzata da Michele Lavopa per uccidere Antonella Lopez nella tragica notte tra sabato e domenica al "Bahia" di Molfetta. L’arma è stata recuperata dai Carabinieri grazie alle indicazioni fornite dallo stesso killer. Secondo quanto riportato dai media locali, la pistola è stata trovata in possesso di un ragazzo di 17 anni, che ora sarà ascoltato dalle autorità per capire il suo coinvolgimento o la dinamica dell'episodio.L'arma, insieme ai bossoli ritrovati all'interno della discoteca, sarà sottoposta a tutti gli accertamenti tecnici necessari. Tra i reperti c’è anche un proiettile inesploso, che appare danneggiato. Questi elementi saranno fondamentali per chiarire ulteriormente le circostanze dell’omicidio e per confermare se la pistola recuperata sia effettivamente quella utilizzata nel delitto.Intanto, l'autopsia sul corpo della giovane vittima, Antonella Lopez, sarà effettuata mercoledì mattina. Questo esame fornirà ulteriori dettagli utili a ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e le cause del decesso della 19enne, stroncata in una serata che si sarebbe dovuta concludere in modo ben diverso.La comunità è ancora scossa da questa tragedia, e si attendono ulteriori sviluppi delle indagini che puntano a fare piena luce su quanto accaduto in quella drammatica notte.