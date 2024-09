Omicidio di Ana Cristina Duarte Correia: testimonianza scioccante di un parente del killer

MILANO - Un parente di Ezio Di Levrano, l'uomo che ha ucciso la moglie Ana Cristina Duarte Correia la notte del 6 settembre in provincia di Pesaro, ha rilasciato una dichiarazione choc durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque", condotta da Myrta Merlino su Canale 5.Nella sua testimonianza, il parente ha cercato di giustificare parzialmente l'azione dell'omicida, affermando che "le responsabilità sono più sue (della vittima, ndr.)" e facendo riferimento a presunti tradimenti da parte della donna. Il testimone ha raccontato di continue liti tra i coniugi e ha minimizzato i maltrattamenti subiti da Ana Cristina, dicendo che "a me risulta uno schiaffo". Tuttavia, ha condannato l'omicidio: "Lui non doveva farlo, per carità, io l’ho condannato subito".Questa testimonianza ha suscitato indignazione, poiché tenta di attribuire parte della responsabilità alla vittima, nonostante la gravità del crimine commesso. Ana Cristina Duarte Correia è stata uccisa a coltellate da suo marito, un atto che ha scioccato l'intera comunità.