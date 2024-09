Neonati morti a Vignale di Traversetolo: nuovi dettagli inquietanti

PARMA - Con il passare dei giorni, la tragica vicenda del ritrovamento di due neonati morti nel giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, si arricchisce di nuovi e inquietanti dettagli. La giovane madre di 22 anni, già indagata per l'omicidio del neonato partorito il 7 agosto, ha recentemente ammesso, durante un interrogatorio, di aver ucciso anche un altro bambino, nato circa un anno fa.

Il secondo corpicino è stato rinvenuto dai carabinieri una decina di giorni fa, durante le ricerche sul luogo. L'intuizione che ha portato alla scoperta sarebbe nata dall’analisi delle ricerche internet fatte dalla giovane, che hanno suggerito agli inquirenti la presenza di un secondo cadavere.

Le indagini e il secondo ritrovamento

Il ritrovamento del primo corpo aveva già gettato un’ombra oscura su questa vicenda, ma l’emersione del secondo neonato ha aggravato ulteriormente la posizione della ragazza. Dopo il secondo interrogatorio, la giovane madre ha confessato l'omicidio anche del bambino partorito l’anno precedente. Entrambi i corpi sono stati sepolti nel giardino della villetta di proprietà della famiglia della ragazza, secondo quanto ricostruito dalle indagini.

La richiesta di misure cautelari respinta

Nelle scorse settimane, la Procura di Parma aveva avanzato una richiesta di misura cautelare per la giovane, ma il Giudice per le indagini preliminari (Gip) l’aveva respinta, non ravvisando in quel momento la necessità di restrizioni cautelari. A quel punto, infatti, non era ancora noto il ritrovamento del secondo corpo. Con la nuova ammissione e il ritrovamento del secondo neonato, il quadro è drasticamente cambiato, e potrebbero essere in corso ulteriori valutazioni da parte delle autorità giudiziarie.

Attualmente, la giovane è indagata a piede libero per omicidio premeditato e occultamento di cadavere, ma non si esclude che il suo status possa essere presto modificato alla luce dei nuovi elementi emersi. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli di questa drammatica e sconvolgente vicenda, che ha scosso profondamente la comunità di Traversetolo e non solo.