Maltempo in Emilia-Romagna: allerta rossa, scuole chiuse e gravi disagi in diverse zone

Le condizioni meteo in Emilia-Romagna sono peggiorate, portando Regione e Protezione Civile a elevare l'allerta da arancione a rossa dalle ore 12 di oggi fino alla mezzanotte di domani, 19 settembre. Le continue piogge, che stanno colpendo il territorio senza interruzione, hanno già provocato allagamenti e disagi in diverse aree, con il rischio di frane, straripamenti e ruscellamenti che resta elevato fino a domani pomeriggio. L'allerta riguarda in particolare la Romagna, la costa e l'Appennino, nonché la pianura e l'Appennino bolognese.

Scuole chiuse domani

In risposta all’allerta rossa, le scuole rimarranno chiuse nelle quattro province più colpite: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. La presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha esortato i cittadini a evitare spostamenti non necessari: "Riteniamo che evitare tutti gli spostamenti in questo momento sia la cosa migliore", ha dichiarato, aggiungendo che i lavoratori che possono usufruire dello smart working dovrebbero restare a casa.

Preoccupazione a Faenza

A Faenza desta particolare preoccupazione il torrente Marzeno. Il sindaco Massimo Isola ha emesso un'ordinanza precauzionale: "Invito tutta la popolazione alluvionata a maggio 2023 a recarsi immediatamente ai piani più alti dei propri edifici", ha affermato nella serata del 18 settembre. Il primo cittadino ha inoltre raccomandato di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di non avvicinarsi ai fiumi o agli argini.

Bologna: rischio per il torrente Savena

A Bologna, il torrente Savena ha raggiunto livelli preoccupanti, con la possibilità di criticità importanti nella notte. È stata già emanata un'ordinanza di evacuazione per gli edifici situati nella zona di San Ruffillo-Lungosavena.

Disagi a Rimini

Nel Riminese, le piogge intense hanno provocato allagamenti e difficoltà nel deflusso delle acque dai tombini. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, con circa cinquanta chiamate da parte dei cittadini per scantinati allagati. Tra i punti critici, il sottopasso di Via Firenze risulta allagato, e piogge si sono verificate anche all'interno del Tribunale.

Disagi in altre zone

Le conseguenze del maltempo hanno colpito varie località dell'Emilia-Romagna, con strade allagate, alberi caduti e smottamenti, specialmente nelle zone di Pianoro, Monghidoro, Monterenzio, Loiano, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Le squadre di emergenza e le idrovore previste dai piani di intervento sono operative nelle aree più critiche.

Le autorità regionali continuano a monitorare la situazione, invitando la popolazione alla massima cautela.