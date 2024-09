Incontri al vertice: Meloni discute innovazione con i leader di Google, Motorola e OpenAI

A margine della 79ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la premier Giorgia Meloni ha incontrato importanti esponenti del settore dell’innovazione, tra cui gli amministratori delegati di Google-Alphabet, Sundar Pichai, Motorola, Greg Brown, e OpenAI, Sam Altman. Gli incontri si sono focalizzati sulle prospettive dello sviluppo tecnologico e informatico globale, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale.

Durante i colloqui, è emersa la volontà di esplorare i piani di investimento dei colossi tecnologici in Italia. Meloni ha sottolineato l'importanza di attrarre investimenti nel Paese, considerata la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo.

In una nota di Palazzo Chigi, si specifica che sono state discusse anche le iniziative da adottare per incrementare la competitività italiana nei settori a più alta tecnologia. Un punto chiave del dialogo è stato il potenziamento delle eccellenze italiane nell'alta formazione e nella ricerca, elementi fondamentali per sostenere l'innovazione e la crescita economica del Paese.

Questi incontri rappresentano un passo significativo per l’Italia nel rafforzare le proprie relazioni con i principali attori del settore tecnologico globale e per posizionarsi come un hub innovativo nel panorama europeo.