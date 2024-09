Festeggiamenti a Pianoro, Nonno Concetto spegne 100 candeline

PIANORO (BO) - Grande festa lunedì 9 settembre nella struttura CRA "Valleverde2 di Pianoro, di gestione Sereni Orizzonti. Concetto Di Francesco ha raggiunto il lungimirante obiettivo del secolo di età, che ha festeggiato in compagnia nella struttura bolognese. - Grande festa lunedì 9 settembre nella struttura CRA "Valleverde2 di Pianoro, di gestione Sereni Orizzonti. Concetto Di Francesco ha raggiunto il lungimirante obiettivo del secolo di età, che ha festeggiato in compagnia nella struttura bolognese.





Concetto nasce a Piedimonte Etneo, paese in provincia di Catania, nel lontano 1924. Una vita consacrata alla sicurezza dei cittadini la sua, nell’Arma dei Carabinieri; è stato un professionista molto stimato e amato dai colleghi carabinieri, che lo ricordano sempre con piacere.





I festeggiamenti sono iniziati domenica, giorno in cui Concetto ha pranzato insieme alla figlia Rosalba ed i nipoti, sempre molto presenti nella sua vita, per poi continuare lunedì con una festa organizzata dagli operatori della struttura. Con torta, pasticcini e palloncini si sono tutti riuniti intorno a Concetto in questo giorno speciale, festeggiando il grande traguardo.





«I nostri più sinceri auguri vanno a Concetto da tutta la sede di Sereni Orizzonti, che possa continuare a sorridere e festeggiare ancora per molti anni» – afferma il direttore generale Mario Modolo – «Un ringraziamento doveroso va all’equipe della struttura, direttore ed animatori, per la puntuale organizzazione della festa».





La struttura CRA "Valleverde" di Pianoro può ospitare anziani con diversi gradi di non autosufficienza ed è gestita da Sereni Orizzonti, il secondo gruppo a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con 91 strutture e 6mila posti letto in Italia e all’estero.