Drammatico incidente stradale in Puglia: muore un 29enne nel Leccese

Taviano, 16 settembre 2024 — Un’altra tragedia stradale ha scosso la Puglia nella notte appena trascorsa. Matteo Giuseppe Bortone, 29 anni, originario di Melissano, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla SS274, all’altezza di Taviano.

La vittima, che stava rientrando da Gallipoli, era alla guida di una Mini Cooper quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato autonomamente. L'impatto è stato fatale: Bortone è stato sbalzato fuori dall’auto e, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia, che hanno lavorato per gestire l’emergenza e avviare le indagini. Al momento, le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Questa tragedia segna un triste capitolo in una serie di incidenti stradali che hanno recentemente colpito la regione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle strade pugliesi.