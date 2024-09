Distrutta colonna militare ucraina nella regione russa di Kursk, colpiti droni e attacchi missilistici

Il **ministero della Difesa russo** ha annunciato su **Telegram** la distruzione di una colonna di mezzi militari e soldati ucraini nella regione di **Kursk**, in territorio russo. "L'avanzata della colonna delle forze armate ucraine è stata fermata", si legge nel comunicato. Questo episodio si inserisce in un quadro di tensione crescente lungo le zone di confine tra i due Paesi, con intensificati attacchi e scontri militari.Nella notte, le **difese aeree russe** hanno abbattuto due droni ucraini nelle regioni di **Bryansk** e **Kaluga**, come riportato dall'agenzia **Tass**. I droni, di fabbricazione ucraina, sono stati distrutti prima che potessero causare danni significativi in queste aree, già bersaglio di altri attacchi nelle ultime settimane.Nel frattempo, continua a salire il bilancio delle vittime nell'attacco missilistico russo che domenica ha colpito un centro di riabilitazione infantile e un orfanotrofio nella città di **Sumy**, in Ucraina nordorientale, vicino al confine con la Russia. Secondo le ultime informazioni, l'attacco ha causato almeno 13 feriti, aggravando ulteriormente la situazione umanitaria nella regione, già duramente provata dal conflitto.Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a manifestarsi non solo sul campo di battaglia ma anche attraverso attacchi a infrastrutture civili, alimentando preoccupazioni a livello internazionale per l'escalation del conflitto.