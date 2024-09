Cresce senza sosta il mercato vegano: 'L’Italia è terza in Europa per cibi vegani'



ROMA - Negli ultimi anni il mercato globale dei prodotti vegani ha visto una crescita senza precedenti. Si prevede che il settore raggiungerà un valore di 61,3 miliardi di dollari entro il 2028, segnalando una domanda sempre crescente di alimenti e prodotti cruelty-free.





I dati di mercato confermano un cambiamento epocale nei consumi alimentari. La Germania è al primo posto in Europa per consumo di alimenti a base vegetale, con un valore di quasi 2 miliardi di euro nel 2022 (+16% rispetto all’anno precedente). Seguono il Regno Unito con 1 miliardo di euro e l’Italia, dove il mercato ha raggiunto i 680,9 milioni di euro (+9%). Anche in Paesi come Polonia (+54%) e Romania (+23%), la crescita è stata straordinaria.





A confermare la crescita del mercato Sauro Martella, fondatore di Veganok, il marchio di qualità leader nelle certificazioni etiche, ed il più rigoroso per i prodotti vegani.





"I numeri testimoniano che la transizione verso stili di vita più etici e sostenibili non è più una nicchia, ma un vero e proprio fenomeno globale. I consumatori scelgono sempre più prodotti che rispettano la salute, l’ambiente e gli animali" afferma Sauro Martella.





La corsa delle aziende alla certificazione vegana





Essendo un mercato in forte crescita sono tante le aziende che stanno scegliendo di certificarsi come vegane.

Da Diadora a Scotti Riso, da Winni’s Naturel a Tre Marie, sono molte aziende leader hanno già scelto di certificare i loro prodotti con Veganok, ottenendo visibilità e fiducia nel mercato internazionale.

Certificarsi come "azienda vegana" oggi rappresenta un vantaggio strategico per le aziende che desiderano posizionarsi come leader nel mercato in forte crescita dei prodotti vegani.

Questo perché essere certificati significa garantire l’assenza di ingredienti di origine animale e la completa conformità a rigorosi standard cruelty-free, un aspetto ormai imprescindibile per chi vuole operare nel mercato vegano con credibilità.

"La volontà delle aziende alla certificazione vegan è comprensibile. Certificarsi con Veganok, il primo e più diffuso marchio di qualità in Europa per prodotti vegani, garantisce alle aziende un riconoscimento immediato da parte dei consumatori, sempre più attenti a scelte etiche e sostenibili" conferma Sauro Martella.

A intervenire sull’importanza delle certificazioni per i prodotti vegani anche Renata Balducci, Presidente dell’ Associazione Vegani Italiani Onlus: "Ogni prodotto certificato è il risultato di una scelta consapevole, non solo per il benessere degli animali, ma anche per la salute delle persone e del pianeta".





Ma quali certezze si hanno che un prodotto sia effettivamente vegano?





A garantire questo vi è appunto la certificazione Veganok, che non è solo una certificazione, ma un vero e proprio impegno.

Il marchio garantisce infatti che i prodotti certificati non contengano ingredienti di origine animale e che le aziende aderenti non pratichino né commissionino test su animali, nemmeno per prodotti non certificati. L’obiettivo è semplice: fornire ai consumatori un marchio di fiducia che rappresenti trasparenza, etica e qualità.

Al momento sono oltre 17.000 i prodotti certificati e ben 1.500 le aziende che hanno scelto di certificare i loro prodotti con Veganok, marchio che rappresenta una certezza per i consumatori di tutto il mondo.





Come si certificano i prodotti vegani





La certificazione dei prodotti vegani funziona in questo modo. Ogni prodotto certificato viene dotato di un codice identificativo unico, visibile sull’etichetta, che consente ai consumatori di verificare in tempo reale, sul sito veganok.com, la conformità agli standard. Un sistema che tutela non solo i clienti, ma anche i produttori, rendendo la certificazione uno strumento di credibilità e garanzia.

"Il nostro impegno va ben oltre la certificazione: vogliamo guidare il cambiamento e promuovere scelte consapevoli per un futuro più etico e sostenibile. Il futuro è plant-based, e Veganok è il marchio che garantisce il rispetto degli standard etici e ambientali più elevati" dichiara ancora il fondatore di Veganok.





La crescita del mercato e dei servizi





Per andare incontro alle esigenze del mercato in forte crescita Veganok ha introdotto poi anche certificazioni innovative, per garantire che ogni aspetto della produzione rispetti i principi etici e vegani. Tra queste:

- Veganok Excellence, dedicata a prodotti vegani e al contempo biologici e con impatto positivo sulla salute.

- Veg-Pack, la prima certificazione al mondo per imballaggi completamente cruelty-free.

- Biodizionario Approved: la certificazione Veganok dedicata al settore cosmetico, un punto di riferimento per le aziende che vogliono garantire prodotti conformi ai più elevati standard di trasparenza e sicurezza e cruelty-free.