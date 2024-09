Coppia di sposi di Bisceglie ferita in incidente in Perù: gravi ma non in pericolo di vita

LIMA, PERU' - Tra i 13 italiani feriti nell'incidente avvenuto nella zona del Machu Picchu, in Perù, ci sono anche due giovani sposi di Bisceglie. La coppia era in viaggio di nozze quando il bus turistico su cui viaggiavano è precipitato in una scarpata.

Le loro condizioni sono gravi, ma non critiche, come riferito dalla Farnesina. Il bus era diretto verso la città di Agua Calientes quando è caduto da un'altezza di circa quindici metri dopo essere uscito di strada su un tratto di curve dell'autostrada Hiram Bingham. Secondo le prime ricostruzioni, una distrazione da parte dell'autista potrebbe essere stata la causa dell'incidente, ma le indagini sono ancora in corso da parte della polizia peruviana.