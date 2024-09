Colpo di scena nell'inchiesta per corruzione in Liguria: Giovanni Toti patteggia due anni e un mese

GENOVA - Svolta clamorosa nell'inchiesta per corruzione che ha scosso la Liguria: Giovanni Toti, ex presidente della Regione, ha raggiunto un accordo con la procura per patteggiare una pena di due anni e un mese. Ora sarà il giudice per l'udienza preliminare (GUP) a fissare un'udienza per decidere se approvare l'accordo.

La pena concordata con i pubblici ministeri prevede che Toti non sconterà il carcere, ma verrà sostituita da 1.500 ore di lavori socialmente utili. Inoltre, l'accordo include l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con le amministrazioni pubbliche per tutta la durata della pena. La confisca di 84.100 euro completa il quadro sanzionatorio. I reati patteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito, eliminando accuse più gravi di corruzione.

Le parole del legale di Toti: "Riconosciuta la legittimità degli atti"

L'avvocato di Toti, Stefano Savi, ha rilasciato una nota nella quale ha sottolineato che l'accordo riconosce la legittimità degli atti compiuti dall'ex governatore. "Nell'intesa tra i procuratori e la difesa, l'accusa ha riconosciuto che Toti non ha mai beneficiato personalmente delle somme raccolte dal suo comitato politico, che sono state utilizzate esclusivamente per le attività politiche", ha affermato Savi.

Inoltre, ha aggiunto che gli atti della pubblica amministrazione sono stati considerati del tutto regolari, e i contributi raccolti per finanziare le attività politiche sono stati dichiarati legittimi. "Le accuse di corruzione sono cadute, eccetto la cosiddetta 'corruzione impropria', che si riferisce a atti legittimi degli uffici", ha precisato Savi.

L'inchiesta, durata oltre tre anni, ha visto intercettazioni, pedinamenti, filmati e quasi tre mesi di detenzione domiciliare per Toti. Con l'accordo raggiunto, il Comitato Toti dovrà restituire le somme contestate direttamente, chiudendo così uno dei capitoli più discussi della vita politica ligure.

Un caso che ha segnato la politica ligure

L'inchiesta su Giovanni Toti ha catturato l'attenzione non solo della Liguria, ma dell'intero Paese, vista la rilevanza politica dell'ex governatore, che ha giocato un ruolo importante anche a livello nazionale. La conclusione con il patteggiamento segna un passaggio cruciale, ma anche una chiusura amara per una vicenda che ha intaccato l'immagine della politica regionale. Resta ora da vedere se il GUP ratificherà l'accordo e in che misura questa vicenda influirà sulla carriera politica futura di Toti.