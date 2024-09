Chirurgia estetica illegale: medico sorpreso ad operare in un centro non autorizzato a Trani

TRANI – Durante un controllo mirato alla verifica della corretta erogazione di servizi di medicina estetica, i Carabinieri del N.A.S. di Bari hanno scoperto un chirurgo che eseguiva interventi in una clinica non autorizzata a Trani. Il medico effettuava interventi di bassa invasività, come iniezioni di filler per labbra e naso, in uno studio che non possedeva i requisiti legali necessari.

Durante l’operazione, i militari hanno identificato due pazienti ventenni, da poco sottoposti a trattamenti estetici. L’indagine ha portato alla scoperta di un vero e proprio studio di chirurgia estetica, dotato di attrezzature avanzate e progettato per interventi complessi.

Le autorità hanno immediatamente sospeso l’attività della clinica, e il medico è stato diffidato dal proseguire qualsiasi prestazione medica fino al conseguimento delle autorizzazioni previste per legge.