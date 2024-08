Ucraina estende l'offensiva in territorio russo: attacco con droni ferisce nove persone nella regione di Lipetsk

Milan Sommer/Shutterstock

L'Ucraina ha intensificato le operazioni militari oltre i propri confini, ampliando la sua offensiva in territorio russo. Nella notte, la regione russa di Lipetsk è stata colpita da un massiccio attacco con droni, che ha provocato il ferimento di almeno nove persone e causato danni significativi a un'infrastruttura energetica. L'annuncio è stato fatto dal governatore della regione, Igor Artamonov, attraverso un comunicato su Telegram, in cui ha inoltre informato dell'evacuazione di quattro villaggi della zona.Il ministero delle Emergenze locale ha inoltre segnalato che un incendio è scoppiato in un aeroporto militare situato nella stessa regione. Sebbene Artamonov non abbia specificato la località dell'incidente, limitandosi a riferire di una "detonazione di oggetti esplosivi", fonti come Rbc-Ucraina hanno suggerito che le esplosioni siano avvenute proprio all'interno della struttura militare.L'offensiva transfrontaliera condotta dall'Ucraina rappresenta uno degli attacchi più significativi contro il territorio russo dall'inizio del conflitto, nel febbraio 2022. Questo sviluppo segna un'escalation importante nella guerra in corso, sottolineando la capacità di Kiev di colpire obiettivi strategici in profondità nel territorio russo.