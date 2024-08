'Tosetti Sposa', a Lugano le nuove tendenze Moda Sposa 2025

Il 26 ottobre prossimo a Lugano lo Show di Tosetti Sposa, per scoprire le anteprime della Moda Sposa 2025





COMO - Monica Gabetta Tosetti, icona di eleganza e innovazione nel mondo della moda sposa, è tornata rinvigorita dalle ferie ed è già al lavoro per un calendario ricco di eventi imperdibili. Monica si sta preparando a presentare le nuove Collezioni Tosetti Couture 2025, con tanti eventi in programma ed un focus particolare sulla sfilata di moda che si terrà a Lugano il 26 ottobre prossimo.





Dopo un periodo di riposo Tosetti è pronto a sorprendere le future spose con creazioni che combinano tradizione e avanguardia, esaltando il talento artigianale e l'innovazione stilistica che contraddistinguono il marchio.





I diversi Trunk Show e la sfilata di Lugano saranno l'evento clou della stagione, un'occasione unica per ammirare in anteprima le nuove tendenze sposa che definiranno il 2025.





Durante la sfilata gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera di bellezza, eleganza e magia, a rappresentare il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.





La collezione 2025 promette di essere un viaggio emozionante attraverso tessuti pregiati, tagli impeccabili e dettagli raffinati.





"Sono entusiasta di tornare con nuove energie e idee fresche. La sfilata di Lugano sarà un momento magico, in cui ogni capo racconta una storia di passione e dedizione. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza con tutti i nostri ospiti" ha confermato entusiasta Monica Gabetta Tosetti.





L'evento sarà un'occasione unica per scoprire le nuove tendenze e celebrare l'arte della moda in una cornice suggestiva come quella di Lugano.





Gli inviti sono limitati e si prevede un'ampia partecipazione.





Per richiedere un invito, o per ulteriori informazioni si può contattare il team di PR Tosetti all'indirizzo email info@tosettisposa.it





INFORMAZIONI:

Tosetti Fashion Show

26 ottobre 2024

Hotel De la Paix

Lugano, Svizzera

Ore 21