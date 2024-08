Papi Duro, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Carnaval'

Novità nel panorama musicale nazionale: i Papi Duro pubblicano "Carnaval", brano caratterizzato dalla produzione esecutiva di Mark Donato, dj producer attivo in tutta Italia, che esce l’etichetta Gaia Music. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Novità nel panorama musicale nazionale: i Papi Duro pubblicano "Carnaval", brano caratterizzato dalla produzione esecutiva di Mark Donato, dj producer attivo in tutta Italia, che esce l’etichetta Gaia Music. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/artist/4LOqmKh1QqIFZApffuLnEu?si=oPTID1yHRkSdYAkwM-CW_g





Come canta una coinvolgente voce femminile, la vida es un carnival, la vita è un carnevale da ballare, inutile prenderla troppo seriamente. Il brano è già disponibile sui principali store digitali ed èd è già in programmazione in diverse radio italiane. E’ un brano perfetto per l’estate 2024: ha un ritmo travolgente e sonorità coinvolgenti, che spaziano dal reggaeton alla musica elettronica. "Carnaval" crea infatti un mix innovativo e originale, perfetta per far ballare chiunque. La produzione è decisamente curata: dagli arrangiamenti di tendenza che strizzano l’occhio alle sonorità amate dalle radio, alle melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, nulla è lasciato al caso.





Non succede certo per caso che un brano di questo tipo lo produca a livello esecutivo Mark Donato. Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c’è senz’altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c’è un bootleg di un brano di Mario Venuti, "Caduto dalle stelle" La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, "Radio Italia Party". Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di "Hace Calor" ed uno disco originale, "Bonito".