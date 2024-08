Medio Oriente e Presidenziali USA: Biden e Harris sulla tregua a Gaza

La complessa situazione in Medio Oriente è diventata un tema centrale nella campagna elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti. Il presidente uscente Joe Biden e la sua candidata alla successione, Kamala Harris, hanno entrambi discusso pubblicamente la possibilità di una tregua a Gaza, poco prima della convention del Partito Democratico che sancirà ufficialmente il passaggio di testimone tra i due.

Kamala Harris, parlando con i cronisti durante un evento elettorale, ha confermato che le trattative per un cessate il fuoco sono in corso: "Non parlerò prima di lui, ma vi dirò che queste conversazioni sono in corso, e non molliamo. Dobbiamo ottenere un cessate il fuoco e dobbiamo liberare quegli ostaggi". Quasi contemporaneamente, Biden aveva dichiarato ai reporter a Camp David: "I negoziati sul cessate il fuoco sono ancora in corso, non molliamo, la tregua è ancora possibile".

Il Passaggio del Testimone

Con la convention democratica a Chicago, Biden si prepara a cedere ufficialmente la leadership del partito a Kamala Harris, la quale ha dimostrato di poter risollevare un partito in crisi e rianimare una campagna elettorale che sembrava destinata al fallimento. Biden, aprendo l'evento, ha elogiato la sua vice, descrivendola come una "leader eccezionale" e unica garante della democrazia, minacciata secondo lui da Donald Trump.

Biden ha inoltre rivendicato le conquiste dei suoi quattro anni di presidenza, dal clima alle infrastrutture, dalla sanità alla ripresa economica post-Covid, e ha approfittato della convention per ricevere l'ultimo abbraccio dai suoi sostenitori democratici. Durante la manifestazione, sono stati distribuiti cartelli con la scritta 'spread the faith', una tipica espressione del presidente uscente.

La convention vede anche la partecipazione di figure di rilievo come Hillary Clinton e la first lady Jill Biden. Intanto, Kamala Harris e il suo vice, Tim Walz, hanno trascorso la vigilia della convention in Pennsylvania, uno stato cruciale, per incontrare gli elettori e consolidare il loro supporto.

Sondaggio e Attacchi Repubblicani

Un recente sondaggio mostra Harris in vantaggio su Trump, anche se il margine è ancora considerato non significativo. Tuttavia, Trump continua a lanciare pesanti attacchi contro l'avversaria, accusandola di voler "portare il comunismo negli Stati Uniti", in un contesto elettorale che si preannuncia sempre più polarizzato. Nei prossimi giorni, Trump e il suo vice, JD Vance, daranno il via a un controprogramma per contrastare la convention democratica, con un comizio in Pennsylvania.