Iniziati in Qatar i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza: Netanyahu chiede la liberazione di 33 ostaggi

Qatar, 16 agosto 2024 - Oggi sono iniziati in Qatar i delicati negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, con l'obiettivo di evitare un attacco dell'Iran contro Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha posto una condizione fondamentale per l'accordo: la liberazione immediata di 33 ostaggi. Tuttavia, Hamas ha ribadito che non prenderà parte ai colloqui, complicando ulteriormente la situazione.Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris sono stati aggiornati ieri sera sugli sviluppi in Medio Oriente dal Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Oggi, è previsto anche un vertice delle Nazioni Unite sullo Yemen.In un altro sviluppo, Netanyahu ha smentito le notizie riportate dal sito Axios, secondo cui avrebbe discusso ieri con il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito al cessate il fuoco a Gaza e ai colloqui per il rilascio degli ostaggi che riprendono oggi a Doha.