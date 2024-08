Incidente sulla SS100 a Casamassima: auto ribaltata, miracolosamente illesi cinque giovani

Casamassima, 16 agosto 2024 - Questa mattina intorno alle ore 7:00, la SS100 all'altezza di Casamassima è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto una Ford Focus con a bordo cinque ragazzi. Fortunatamente, nonostante l'auto si sia ribaltata in mezzo alla carreggiata, tutti i giovani sono usciti praticamente illesi, riportando solo qualche contusione.Secondo quanto riferito dagli stessi ragazzi, il gruppo era partito da Ginosa Marina, dove aveva trascorso la notte di Ferragosto in discoteca. Dopo circa un'ora di guida, il proprietario dell'auto, sentendosi stanco, aveva ceduto il volante a un amico. Purtroppo, anche quest'ultimo sembra essere stato sopraffatto dalla stanchezza, tanto da perdere il controllo del veicolo, che ha urtato la cuspide del guard rail. L'auto è scivolata per diverse centinaia di metri prima di ribaltarsi al centro della strada.Per fortuna, nessun altro veicolo sopraggiungeva al momento dell'incidente e il guard rail, pur danneggiato, ha evitato che l'impatto coinvolgesse l'abitacolo dell'auto. I cinque ragazzi sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, intervenuti con tre mezzi, e alla Polizia Locale.I tecnici dell'Anas sono intervenuti per collaborare con le autorità nella gestione del traffico e per ripristinare eventuali danni alla strada. Nonostante la gravità dell'incidente, le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono svolte senza particolari criticità, permettendo di evitare ulteriori complicazioni per gli automobilisti in transito.