Giochi d'acqua e relax nella masseria: Giorgia Meloni e il suo entourage si godono la vacanza in Puglia

CEGLIE MESSAPICA - Atmosfera di assoluto relax e spensieratezza oggi nella masseria Beneficio, situata nelle tranquille campagne di Ceglie Messapica, dove la Premier Giorgia Meloni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici stretti. Da domenica sera, la masseria ospita la Presidente del Consiglio, accompagnata dalla figlia Ginevra, dall'ex compagno Andrea Giambruno, dalla sorella Arianna Meloni e dal marito di quest'ultima, il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.La giornata è stata caratterizzata da momenti di svago in piscina, con giochi d'acqua e tuffi a ritmo di musica, che hanno reso l'atmosfera ancora più rilassata per tutto il gruppo. Nel pomeriggio, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, si è riunito agli altri dopo una breve passeggiata in paese, contribuendo a rendere la giornata ancora più piacevole.Nel frattempo, la masseria è sotto una stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, con un presidio rafforzato rispetto al giorno precedente, per garantire la sicurezza e la privacy degli ospiti. Tuttavia, nonostante la tranquillità che regna nel resort, in paese cresce l'attesa per una possibile uscita pubblica della Premier. I residenti di Ceglie Messapica sperano di vederla passeggiare tra i vicoli del centro storico e visitare le attività commerciali locali, molte delle quali hanno rinnovato l'invito a Giorgia Meloni di fare una visita.Per ora, però, la Premier sembra preferire il relax e la discrezione offerti dalla masseria, godendosi una meritata pausa insieme ai suoi cari.