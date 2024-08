Femminicidio a Roma: donna di 72 anni uccisa dal marito a Fonte Nuova

ROMA - Ennesimo tragico episodio di femminicidio a Roma. Una donna di 72 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno della sua auto, al posto di guida, a Fonte Nuova, alle porte della Capitale. I soccorsi del 118 sono stati purtroppo inutili: la donna era già deceduta, colpita da almeno un colpo di arma da fuoco.Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Gli inquirenti hanno fermato il marito della vittima, portandolo in caserma per ulteriori accertamenti. L'uomo si è consegnato spontaneamente alle autorità, entrando in una tabaccheria e dichiarando "ho ucciso mia moglie".Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e il movente dell'omicidio. Questo ennesimo episodio di violenza domestica solleva nuovamente l'allarme sulla drammatica piaga del femminicidio, un fenomeno che continua a mietere vittime innocenti.