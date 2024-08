Castellammare del Golfo: arrestato un pregiudicato per tentato pmicidio di un operatore ecologico

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Nella mattina del 20 agosto 2024, i Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 24enne del luogo, accusato di tentato omicidio ai danni di un operatore ecologico. L’episodio è avvenuto durante una lite scoppiata per questioni legate alla raccolta dei rifiuti.Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe impugnato una motosega e, dopo averla messa in funzione, avrebbe tentato più volte di colpire l’operatore ecologico. La vittima, con prontezza, è riuscita a schivare i colpi utilizzando un attrezzo da lavoro per proteggersi. Le urla hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri.L'intervento rapido delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse in conseguenze ben più gravi. Nonostante l'aggressività dell'azione, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite. L'analisi dell'attrezzo da lavoro della vittima ha rivelato i segni lasciati dalla motosega, confermando il pericolo reale corso durante l'episodio.Il 24enne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.