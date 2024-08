Caldo estivo, come godersi le vacanze e mantenersi in forma



L'estate è un momento rilassante, soprattutto durante le ferie, ma è anche il periodo in cui i ritmi della routine lavorativa e della quotidianità possono variare. L'arrivo dell'estate porta con sé l'innalzamento delle temperature e un periodo di forte stanchezza e mancanza di energie, è possibile, però, contrastare il caldo e allenarsi adottando qualche precauzione durante l'attività fisica, ce ne parla la dottoressa Maria Luisa Cravana, Biologa Nutrizionista insieme a Carnidyn - brand di integratori Alfasigma - offrendo alcuni consigli.





"Durante l'estate, la spossatezza e la mancanza di energie sono spesso causate dalle alte temperature e dall’umidità. Questa condizione fisica può compromettere l'equilibrio elettrolitico del corpo, causando affaticamento e debolezza, soprattutto se si pratica attività sportiva anche nei mesi estivi. Infatti, anche se il caldo non ha un impatto diretto sulla muscolatura, provoca disidratazione, maggior sudorazione e una conseguente perdita di sali minerali. Il corpo, inoltre, spende molte più energie per raffreddarsi, lasciando meno risorse per l’attività fisica" commenta la dottoressa Cravana.





Rimedi per caldo e stanchezza





Per combattere caldo e stanchezza, recuperare le energie, godersi la bella stagione e l’attività fisica, è possibile mettere in atto alcuni accorgimenti, tra cui:

- idratare l’organismo: l’acqua è un alleato essenziale, ne vanno consumati almeno due litri al giorno per assicurarsi di essere ben idratati;

- seguire un regime alimentare equilibrato e leggero: evitare i cibi che fanno aumentare la temperatura corporea e incrementare invece il consumo di frutta e verdura;

- evitare gli allenamenti troppo intensi: praticare esercizi e allenamento al mattino presto o alla sera e non esagerare con gli sforzi.





"Con l'arrivo del caldo estivo, è importante adottare strategie efficaci per aumentare la nostra energia: mantenere il corpo idratato, bere abbondante acqua, preferire pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura, e integrare con sali minerali sono pratiche essenziali" conclude la dottoressa Cravana.

Infine, possiamo contrastare la stanchezza utilizzando integratori a base di sali minerali come potassio e magnesio: in particolare Carnidyn Fast con Carnitina, Creatina e Coenzima Q10, grazie al suo mix di Sali Minerali e Vitamine aiuta a ridurre la stanchezza fisica, favorisce il normale metabolismo energetico muscolare e un corretto bilancio idrosalino.

Carnidyn Fast è utile come supporto all’organismo nei periodi di intensa attività ed eccessiva sudorazione, soprattutto nei periodi più caldi.