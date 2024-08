Bari, due carabinieri aggrediti con una spranga di ferro durante un intervento

RUTIGLIANO - Due carabinieri sono stati aggrediti e feriti questa mattina a Rutigliano, in provincia di Bari, durante un intervento. I militari sono stati colpiti con una spranga di ferro e una scala mentre cercavano di fermare un uomo sospettato di aver tagliato materiale ferroso. La notizia è stata diffusa dal Nuovo sindacato dei carabinieri (Nsc).Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri erano intervenuti dopo una segnalazione da parte di un cittadino. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, è fuggito ma è stato successivamente rintracciato nei pressi della sua abitazione. Quando i carabinieri si sono avvicinati per fermarlo, l’uomo ha reagito violentemente, colpendoli con una spranga di ferro e una scala. Durante l’aggressione, uno dei carabinieri ha riportato la frattura di un dito e entrambi hanno avuto bisogno di cure mediche.L’episodio di Rutigliano arriva solo pochi giorni dopo un’altra aggressione avvenuta a Locorotondo, il 22 agosto scorso, quando un militare è stato ferito durante un intervento simile.Natalino Leobono, segretario generale regionale aggiunto del Nuovo sindacato dei carabinieri, ha espresso la sua preoccupazione: “Appare chiaro come a nulla sia servita l’indignazione espressa dalle più alte cariche dello Stato e dall’opinione pubblica per i fatti di Locorotondo. È urgente che si costituisca un tavolo tecnico presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per trovare soluzioni a livello nazionale”.Il sindacato ha sottolineato la necessità di rafforzare il quadro normativo e introdurre pene accessorie per chi aggredisce le forze dell’ordine.