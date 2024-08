Arrestato medico per violenza sessuale su giovane paziente di 22 anni

MILANO - Un medico di base dell'hinterland milanese è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su un paziente di 22 anni. L'uomo, di 59 anni, è stato poi portato nel carcere di San Vittore. Le indagini, condotte dalla Polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano e coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, hanno rivelato che il medico avrebbe abusato del giovane, che si era recato presso il suo ambulatorio per ottenere un certificato medico necessario per l'attività sportiva.

La Recente Condanna e la Misura Interdittiva

Il medico era già stato condannato lo scorso aprile, in primo grado, a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane paziente. In quel caso, era stata emessa una misura interdittiva dalla professione, che tuttavia era scaduta.

La Denuncia del Giovane Paziente

L'episodio risale al 19 luglio, ma è stato reso noto solo oggi dagli inquirenti. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia del giovane, che ha raccontato agli investigatori di essere stato abusato durante il suo primo accesso presso l'ambulatorio del centro medico dell'ASL di Corsico (Milano). La testimonianza del paziente è stata raccolta in verbale e, nel corso delle indagini, sono emersi ulteriori riscontri che supportano l'accusa di violenza sessuale. Il modus operandi utilizzato dal medico è stato ritenuto simile a quello della precedente aggressione per cui era stato condannato.

L'Appello della Questura

La Questura ha emesso una nota spiegando che, viste le circostanze e l'alto numero di pazienti trattati dal medico, è possibile che esistano altre vittime. "L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria", si legge nella nota. La Polizia di Stato ha invitato eventuali altre vittime a denunciare gli abusi subiti, assicurando la massima riservatezza garantita dalla legge.