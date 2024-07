Summit NATO a Washington, Zelensky: 'Servono ulteriori misure di difesa'

WASHINGTON - Nella seconda giornata del summit che celebra i 75 anni della NATO, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aperto il vertice con l'annuncio di nuovi sistemi di difesa aerea per l'Ucraina, in collaborazione con gli alleati dell'Alleanza Atlantica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso gratitudine per i nuovi sistemi Patriot forniti dagli Stati Uniti, ma ha sottolineato che il recente attacco russo su Kiev dimostra la necessità di ulteriori misure di difesa.L'Italia ha annunciato la fornitura di un ulteriore sistema di difesa aerea Samp-T per l'Ucraina. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che questo sistema sarà essenziale per "difendere civili e infrastrutture critiche". Inoltre, Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia a rispettare gli obblighi di spesa per la difesa, dichiarando: "L'Italia terrà fede ai suoi impegni di spendere il 2% del PIL per la difesa, ovviamente con i tempi e le possibilità che abbiamo".Uno dei temi principali del summit è la possibile adesione dell'Ucraina alla NATO. Dal vertice potrebbe emergere una scadenza chiara per rendere "irreversibile" l'adesione di Kiev all'Alleanza, rafforzando ulteriormente i legami tra l'Ucraina e i paesi membri della NATO in un momento di alta tensione con la Russia.