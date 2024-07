Premio di 2800 euro e aumento retributivo per il lavoratori MEHITS

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS) è una società del Gruppo Mitsubishi Electric che sviluppa prodotti per la climatizzazione ed il raffreddamento professionali, progettati e costruiti per rispondere alle esigenze specifiche dei propri clienti. Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (MEHITS) è una società del Gruppo Mitsubishi Electric che sviluppa prodotti per la climatizzazione ed il raffreddamento professionali, progettati e costruiti per rispondere alle esigenze specifiche dei propri clienti.





La sua storia inizia nel nostro territorio nei primi anni ’60, tra Lombardia e Veneto, rappresentando fin da subito un punto di riferimento per lo sviluppo del business a livello europeo e mondiale. Ad oggi l’Azienda conta più di 1200 dipendenti, attivi nelle province di Vicenza, Belluno, Treviso e Pavia e 2500 a livello mondiale con sedi in Francia, India, Cina e Dubai.





"Il nostro focus è sulle persone che sono parte della nostra Organizzazione, e quindi anche della nostra Famiglia, costituiscono il nostro capitale umano e determinano un vantaggio competitivo che ci differenzia dalla concorrenza, mettendo al primo posto la sicurezza, la qualità del prodotto e al rispetto delle normative vigenti. La nostra Azienda guarda al lungo termine, per essere sostenibile nel tempo e per assicurare alle persone e al business un futuro sempre più solido" afferma Andrea Marchioro, Direttore Risorse Umane dell’Azienda, che prosegue: "Proprio perché crediamo nelle persone e nelle loro potenzialità, abbiamo sottoscritto lo scorso anno insieme alle organizzazioni sindacali un premio annuale che ha un valore nominale di 2.800€ con possibile superamento fino ad un massimo lordo di 3.080 €, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. L’anno fiscale appena concluso (che per noi decorre da aprile a marzo) ha avuto dei risultati eccezionali, frutto dell’impegno di ognuno e dei forti investimenti profusi negli ultimi anni; rispecchiati anche dal raggiungimento degli obiettivi del premio di risultato che si è chiuso con un valore medio tra tutti gli stabilimenti superiore a 2.800€. Tale premio è anche detassato e convertibile in welfare, secondo la normativa fiscale vigente. Per capirci 2.800€ lordi, se detassati significano 2.408€ netti o 2.800€ di welfare da spendere nella piattaforma messa a disposizione dell’azienda".





A decorrere da giugno 2024 inoltre è già previsto un adeguamento dei minimi tabellari del Contratto Collettivo Nazionale dell’industria Metalmeccanica pari al 6,9%, cifra significativa che adegua il potere di acquisto dei salari all’inflazione dell’ultimo periodo. La Direzione Aziendale però ha voluto dare un ulteriore segnale di apprezzamento dei risultati, dell’impegno e della dedizione prestati dai dipendenti, aggiungendo ai già significativi aumenti mensili, un ulteriore aumento dello 0,5% che sarà riconosciuto in forma di superminimo non assorbibile. Questa operazione avrà un costo indicativo di 200.000€ annui.





Lo scopo è ancora una volta di riconoscere il capitale umano dell’azienda e di mettere al centro le persone, che contribuiscono al benessere e alla crescita sostenibile dell’azienda per il futuro.





Andrea Marchioro chiude dicendo: "Crediamo molto anche nei momenti di aggregazione tra i dipendenti, per cui oltre alla formula del Christmas Party, la cena annuale di tutti i lavoratori MEHITS che si tiene in occasione delle festività natalizie, dallo scorso anno abbiamo proposto la formula del Summer Party, la festa estiva dedicata ai singoli stabilimenti italiani, durante la quale trascorriamo una piacevole serata insieme, festeggiamo e condividiamo un momento di relax al di fuori del contesto professionale. Tali iniziative registrano un’ottima partecipazione da parte dei colleghi, attorno a un 70% mediamente, e aiutano a creare uno spirito di appartenenza che ci fa sentire più uniti di fronte alle sfide che affrontiamo quotidianamente".