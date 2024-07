'Poi non è vero' è il nuovo singolo di Biggie Size

MILANO - Da venerdì 5 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “POI NON È VERO”, il nuovo singolo di BIGGIE SIZE già disponibile sulle piattaforme digitali dal 28 giugno.



“Poi non è vero” è un brano che racconta della mancanza di principi nei tempi odierni, trattando temi come la scarsa sincerità tra persone, i finti complimenti e l'invidia, tutti elementi che, secondo l'artista, si sono notevolmente amplificati. La canzone rispecchia le origini di Biggie Size, rendendo omaggio sia alla cultura hip-hop, con rime ben articolate e marcate, sia alla tech-house, caratterizzata da un ritmo costante che assicura una fluidità continua della traccia.



Spiega l’artista a proposito del brano: “Il brano parla del fatto che i concetti base della vita, come il rispetto e la lealtà, siano virtù rare da trovare nella società odierna. Tutto ciò è uno sfogo su cosa vedo attorno a me”.