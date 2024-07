Nuoro, arrestato l'autore di una maxi truffa ad anziani: decisivi gli accertamenti tecnici e le indagini tradizionali

NUORO - Continua l'azione dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro nella lotta contro le truffe, fenomeno annoso che colpisce particolarmente le persone anziane. In seguito a un'articolata attività investigativa condotta dalla Compagnia Carabinieri di Nuoro, i militari della Compagnia di Napoli Stella hanno rintracciato e arrestato a Napoli un cittadino locale. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica di Nuoro.

L'indagato è ritenuto responsabile di essersi introdotto, il 17 luglio scorso, nella casa di un'anziana signora con la tecnica fraudolenta del "finto maresciallo dei Carabinieri", raggirandola e impadronendosi di denaro e preziosi di ingente valore. È stato inoltre contestato il tentativo di effettuare un'altra truffa nella stessa città, sventata grazie alla scrupolosa campagna di informazione sulle procedure per difendersi da tali delitti.

Le indagini sono state avviate subito dopo che la vittima ha realizzato di essere stata truffata e ha allertato i Carabinieri. Queste sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nuoro e dalla Stazione Carabinieri di Nuoro. Attraverso l'acquisizione tempestiva e l'analisi meticolosa di decine di filmati provenienti dalle telecamere cittadine, unitamente agli accertamenti tecnici e alle indagini tradizionali, gli investigatori sono risaliti a un veicolo in uso all'indagato. Incrociando vari elementi acquisiti, è stato possibile identificare l'arrestato come l'autore della truffa.

L'indagato si era introdotto nell'abitazione della madre e della zia del Presidente della Regione Sardegna, ottenendo denaro e monili d'oro con l'inganno. Le indagini sono tuttora in corso e non si esclude il coinvolgimento di ulteriori complici, data la complessità del modus operandi e il numero delle vittime.

Difendersi dalle truffe: conoscere i metodi per proteggersi

Le truffe agli anziani adottano spesso schemi ricorrenti. Conoscere questi schemi è il primo passo per difendersi. I truffatori utilizzano strategie varie, come la finta perdita di gas, il pagamento urgente di cauzioni inesistenti, o la promessa di un inaspettato rimborso. Questi malviventi sfruttano la sensibilità emotiva e la fragilità fisica delle vittime per conquistare la loro fiducia.

Si consiglia di diffidare degli sconosciuti e di essere particolarmente vigili di fronte a richieste sospette. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è ancora nella fase delle indagini preliminari e la loro responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a favore degli indagati.