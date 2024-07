Morte operaio Arif nel Brindisino: aperta inchiesta

OSTUNI - Una tragedia ha colpito la Puglia sabato pomeriggio. Mario Rutiglio, un esperto operaio dell'Antincendio Regionale Arif, è deceduto mentre stava bonificando un bosco dopo aver spento un incendio nel territorio di Ostuni. L’uomo, di 67 anni, è rimasto schiacciato da un grosso albero che stava ispezionando per metterlo in sicurezza.

Il messaggio del governatore Michele Emiliano

Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio toccante:

"Una tremenda notizia colpisce tutti noi della Regione Puglia. Mario Rutiglio è morto nell'adempimento del suo dovere mentre stava bonificando un bosco. Un dolore lacerante reso ancora più forte dalle modalità dell’incidente. Mario è rimasto schiacciato da un grosso albero che stava ispezionando per metterlo in sicurezza. Queste sono le conseguenze dell’irresponsabile attività di chi, per dolo o colpa grave, scatena questi incendi senza rendersi conto dei rischi cui espone chi deve spegnerli. La nostra vicinanza affettuosa a tutti i suoi parenti e colleghi in questo momento di dolore e disperazione. Mario sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita ha fatto il suo lavoro con coraggio e dedizione a salvaguardia del patrimonio boschivo della nostra comunità".

L'inchiesta e il cordoglio della comunità

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, e sul corpo di Rutiglio verrà eseguita un’autopsia. La salma è attualmente presso il cimitero di Ostuni.

Rutiglio lascia una moglie e due figli. Era molto conosciuto ad Ostuni ed era ormai prossimo alla pensione. L’Arif, in un messaggio di cordoglio, ha sottolineato l’impatto della sua perdita:

"La scomparsa di Mario Rutiglio, esperto operaio e prossimo alla quiescenza, lascia un enorme vuoto nell’Agenzia e sconforta tutti i colleghi che affrontano quotidianamente i numerosi incendi che divampano in tutta la Puglia. La Direzione Generale e tutta l’ARIF si stringono attorno alla famiglia di Mario Rutiglio che in queste ore si trova a dover affrontare la perdita di marito, di un padre, un uomo esemplare che ha dato la vita per il suo lavoro, per salvare il patrimonio ambientale di tutti".

Il ricordo del sindaco di Ostuni

Anche il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha espresso il suo dolore per la perdita:

"L’amministrazione comunale di Ostuni, a nome del sindaco e di tutti i cittadini, esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Mario Rutiglio. La sua morte, avvenuta mentre stava bonificando un bosco dopo un incendio, ha colpito duramente l’intera comunità. Questo dramma evidenzia ancora una volta i pericoli legati agli incendi, spesso causati da atti irresponsabili. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi di Mario in questo momento di grande dolore e sofferenza. Mario, prossimo alla pensione, ha dedicato la sua vita lavorativa con coraggio e passione alla protezione del nostro patrimonio naturale. La sua dedizione e il suo sacrificio non saranno dimenticati".

Le reazioni dei sindacati

I sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil di Brindisi hanno espresso preoccupazione e richiesto un incontro urgente con l’assessorato regionale dell’agricoltura e il direttore regionale Arif:

"Abbiamo il timore che la squadra fosse sottodimensionata, ma attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini per poterne stabilire con certezza dinamiche e responsabilità. La sicurezza e la formazione costituiscono la premessa essenziale per una seria politica preventiva per un lavoro svolto in sicurezza. Analogamente, una legge speciale per i crimini da infortunio sul lavoro non può più essere rinviata. Ci uniamo al dolore della famiglia in uno con tutti i colleghi forestali della Provincia di Brindisi".

I funerali

I funerali di Mario Rutiglio si terranno domani alle ore 10 presso la Chiesa Stella Maris a Palese. La comunità di Ostuni si stringe intorno alla famiglia e agli amici, ricordando un uomo che ha dedicato la sua vita alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio boschivo della Puglia.