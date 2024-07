Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris raccoglie il testimone

WASHINGTON – Dopo settimane di dibattiti e tensioni, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la rielezione alla Casa Bianca. La notizia è stata confermata da un funzionario dell'amministrazione, che ha precisato che la decisione non è stata influenzata da motivi di salute.In un colpo di scena politico, Biden ha dato il suo pieno sostegno all'attuale vicepresidente Kamala Harris come candidata del Partito Democratico per le elezioni del 2024. L'annuncio ha scatenato una pronta reazione: in poche ore, la campagna di Harris ha raccolto 46,7 milioni di dollari, segnalando un forte supporto finanziario e politico per la sua candidatura.Non ha tardato ad arrivare la reazione dell'ex presidente Donald Trump, che ha colto l'opportunità per attaccare il Partito Democratico. Trump ha dichiarato che il Partito Repubblicano dovrebbe essere rimborsato delle spese sostenute finora nella campagna elettorale, sostenendo che ora "dobbiamo ricominciare da capo". Le sue parole riflettono la frustrazione e la necessità di riorganizzare la strategia elettorale in vista di questa nuova sfida.Dal fronte internazionale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato un messaggio di gratitudine a Biden. "L'Ucraina è grata al presidente Biden per il suo incrollabile sostegno alla nostra lotta per la libertà, che, insieme al forte sostegno bipartisan negli USA, è stato e continua ad essere fondamentale", ha dichiarato Zelensky. Ha inoltre sottolineato l'importanza delle decisioni coraggiose prese da Biden in risposta a tempi difficili, aggiungendo: "Saremo sempre grati alla sua leadership. Ha sostenuto il nostro Paese nel momento più drammatico della storia, ci ha aiutato a impedire a Putin di occupare il nostro Paese".