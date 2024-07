Dramma a Belgorod: bambina uccisa da un drone ucraino, feriti in famiglia. A Kiev bombe russe, 18 feriti in un attacco israeliano

Ancora attacchi a Kiev e colpi in Israele:

Kiev bombardata: Non si placano gli attacchi russi su Kiev. Le bombe di Mosca hanno colpito la città anche ieri, causando feriti.

Feriti in Israele: Un attacco con droni di Hezbollah ha colpito le alture del Golan, in Israele, ferendo 18 militari israeliani.

Nel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai Paesi occidentali di consentire all'Ucraina di colpire le infrastrutture militari russe sul loro territorio. "Prima il mondo ci aiuterà ad affrontare gli aerei da guerra russi che sganciano queste bombe, prima potremo attaccare, attaccare legittimamente, le infrastrutture militari russe, le basi aeree russe, più saremo vicini alla pace, alla pace vera", ha affermato Zelensky. "Il mondo ha abbastanza potere per costringere la Russia alla pace", ha aggiunto il leader ucraino.La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e a causare danni ingenti, con nessuna via d'uscita apparentemente vicina.