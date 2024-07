Donald Trump ritorna alla convention repubblicana dopo l'attentato in Pennsylvania

MILWAUKEE - A 48 ore dall’attentato in Pennsylvania, Donald Trump ha fatto la sua apparizione alla convention repubblicana al Fiserv Forum di Milwaukee. Con l'orecchio fasciato, il pugno alzato e un sorriso sul volto, l'ex presidente è stato accolto da una standing ovation dai suoi sostenitori.Prima dell'arrivo di Trump, alla convention è stato trasmesso un suo videomessaggio in cui affermava: "I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno". Ha poi incoraggiato i suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta".Quando Trump è entrato nell'arena, visibilmente commosso, la folla ha iniziato a urlare "lottiamo, lottiamo", riprendendo il tema della resistenza e della lotta contro l'avversità che l'ex presidente ha sempre sostenuto. In segno di vittoria e sfida, Trump ha alzato il pugno e ha intonato insieme alla folla "Usa, Usa", rafforzando lo spirito patriottico che permea il suo movimento.L'accoglienza calorosa a Trump alla convention repubblicana dimostra il forte sostegno che continua a godere tra i suoi seguaci, nonostante l'attentato e le tensioni politiche in corso. Il messaggio di resilienza e determinazione che Trump ha portato alla convention ha risuonato con i partecipanti, rafforzando l'unità e la determinazione del partito in vista delle prossime sfide elettorali.