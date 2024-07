Demolizioni di edifici, come funziona e chi se ne occupa

La demolizione di edifici è un processo complesso e meticoloso che richiede una pianificazione accurata, l'impiego di tecnologie avanzate e l'osservanza di rigorose norme di sicurezza. La demolizione di edifici è un processo complesso e meticoloso che richiede una pianificazione accurata, l'impiego di tecnologie avanzate e l'osservanza di rigorose norme di sicurezza.





Le demolizioni, ovviamente, vengono eseguite da aziende specializzate che, in particolare quando si ha a che fare con appalti pubblici, devono soddisfare determinati criteri – inclusa l'attestazione SOA per la categoria di riferimento, e in merito segnaliamo che tutte le categorie e le classifiche SOA per i lavori pubblici sono consultabili sul sito SoaSemplice.it – e utilizzare tecniche e attrezzature specifiche per garantire che l'operazione si svolga in modo sicuro ed efficiente.





Ma vediamo nel dettaglio in questa guida quali sono le fasi primarie di una demolizione, le norme di sicurezza da rispettare e chi si occupa di svolgere le operazioni.





Le fasi della demolizione





La prima fase della demolizione di un edificio è il sopralluogo. Durante questa fase, gli esperti valutano lo stato della struttura per identificare eventuali punti pericolanti. Questo passaggio serve per prevenire crolli imprevisti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza degli operatori e causare danni agli edifici adiacenti.

Una volta completato il sopralluogo, si procede con la pianificazione dettagliata dell'intervento. Questo include il puntellamento delle parti pericolanti per stabilizzare la struttura e il distacco fisico dagli edifici vicini per limitare le vibrazioni. Queste precauzioni sono fondamentali per garantire che la demolizione non provochi danni collaterali.

La demolizione viene eseguita seguendo una sequenza precisa che va dall’alto verso il basso. Si inizia con la rimozione delle volte e dei solai, per poi passare alle componenti a sbalzo, alle rampe di scale, ai pilastri e ai muri. Questo approccio sistematico aiuta a mantenere il controllo sulla struttura durante tutte le fasi del processo.

L'ultima fase del processo di demolizione consiste nella rimozione delle macerie. Questo passaggio deve essere eseguito con attenzione per garantire che il sito venga lasciato in condizioni sicure e pulite, pronte per le eventuali fasi successive di costruzione o di riqualificazione.





Le principali norme di sicurezza





La sicurezza è un aspetto cruciale nelle demolizioni. Si stima che il 40% degli incidenti nel settore edile sia legato a questa attività, il che rende essenziale l'adozione di rigorose norme di sicurezza.





Piano Operativo di Sicurezza (POS)





Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento fondamentale che delinea l'ordine delle operazioni di demolizione e le misure di sicurezza da adottare. Tutte le attività devono essere svolte sotto la supervisione di un preposto, che garantisce il rispetto delle procedure e la sicurezza degli operatori. Nello specifico questo determina un ordine di lavoro e di gestione dello stesso ben precisi con passaggi quali:





Lavori manuali





Quando si demoliscono manualmente muri alti più di due metri, gli operatori non devono mai lavorare direttamente sui muri in demolizione né utilizzare ponti appoggiati ai muri stessi. Questo per evitare il rischio di cadute e crolli improvvisi.





Gestione dei detriti





Un'altra regola fondamentale è che nulla deve essere gettato dall’alto. Per portare a terra i materiali si utilizzano appositi canali, e nel caso di pezzi ingombranti, questi vengono calati in modo controllato per evitare pericoli.





Controllo della polvere





Per ridurre la polvere, che può essere dannosa sia per gli operatori che per l’ambiente circostante, il materiale deve essere bagnato con acqua durante la demolizione.





Delimitazione dell'area





L’area di demolizione deve essere ben delimitata per impedire l’accesso non autorizzato e garantire che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze durante le operazioni.





Restrizioni al rovescio





Il rovesciamento di strutture per spinta o trazione è consentito solo per edifici inferiori ai cinque metri di altezza e deve essere eseguito con le dovute precauzioni dopo aver isolato la parte interessata.





I professionisti coinvolti nel processo di demolizione





La demolizione di edifici coinvolge diversi professionisti, ognuno con un ruolo specifico per garantire che l'operazione si svolga in modo sicuro ed efficiente.

Gli ingegneri e gli architetti sono responsabili della pianificazione e del progetto della demolizione. Essi valutano la struttura, determinano i metodi più sicuri ed efficienti per la demolizione e supervisionano il processo per assicurare che tutte le normative di sicurezza siano rispettate.

Gli operatori specializzati sono coloro che eseguono fisicamente la demolizione. Questi professionisti hanno una formazione specifica e un'esperienza significativa nel maneggiare attrezzature pesanti e nell'eseguire demolizioni complesse.

I coordinatori della sicurezza sono presenti per riuscire a monitorare il rispetto delle norme di sicurezza ed evitare incidenti pericolosi. Essi sono responsabili di implementare il POS e di verificare che tutte le operazioni si svolgano senza rischi per gli operatori e per il pubblico.

I geometri e i tecnici assistono nella misurazione e nella valutazione della struttura durante il sopralluogo e la demolizione. La loro competenza è essenziale per garantire che tutte le operazioni siano eseguite con precisione e in conformità con il progetto.

In genere tutti questi professionisti sono coinvolti dalle ditte specializzate in demolizioni, aziende che dispongono delle attrezzature e delle competenze necessarie per eseguire demolizioni di vario tipo. Queste aziende sono responsabili della gestione complessiva del processo di demolizione, dalla pianificazione alla rimozione delle macerie.