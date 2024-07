Case piccole: quanto costano e quali sono quelle più cercate?

Casa.it ha realizzato uno studio sulle case piccole fino a 50 mq per fotografare dove si cercano di più, quali sono le loro caratteristiche e quali sono i loro prezzi di vendita e di affitto oggi. Le case piccole sono quelle che nel 2023 hanno registrato il minor calo nelle compravendite rispetto all’anno precedente secondo il Rapporto Immobiliare 2024 di OMI sul mercato residenziale. Casa.it ha realizzato uno studio sulle case piccole fino a 50 mq per fotografare dove si cercano di più, quali sono le loro caratteristiche e quali sono i loro prezzi di vendita e di affitto oggi. Le case piccole sono quelle che nel 2023 hanno registrato il minor calo nelle compravendite rispetto all’anno precedente secondo il Rapporto Immobiliare 2024 di OMI sul mercato residenziale.





Dove si trovano e quali caratteristiche hanno le case piccole più cercate





Nel primo semestre del 2024 si riscontra un volume maggiore di ricerche di abitazioni piccole fino a 50 mq nel Nord-Ovest, seguito dal Centro, dal Nord-Est, dal Sud e dalle Isole.

Le regioni in cui si sono cercate di più le case piccole sono la Lombardia, il Lazio, la Toscana, la Liguria e il Piemonte.

I dieci capoluoghi dove le ricerche di questo tipo di case sono più elevate sono Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Bari e Catania.

Per quanto riguarda le case piccole da acquistare, il podio è invariato: Roma, Milano e Torino in testa, seguite da Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Palermo, Bari e Catania.

Per la ricerca delle case piccole in affitto, invece, Milano supera Roma. Al terzo posto troviamo Torino, seguita da Bologna, Napoli, Firenze, Genova, Palermo, Catania e Parma.

La tipologia di casa piccola più cercata è l’appartamento. Il bilocale è il taglio più cercato seguito dal monolocale e dal trilocale.

Le case piccole più cercate in vendita hanno un prezzo da 50.001€ a 100.000€ seguite da quelle fino a 50.000€ e tra 100.001€ e 200.000€.

Le case piccole più cercate in affitto hanno un prezzo da 401€ a 600€ seguite da quelle da 601€ a 800€ e tra 201€ e 400€.





Quanto si spende in media per comprare le case piccole





Per quanto riguarda i prezzi di vendita, a luglio 2024 le case piccole fino a 50 mq sono più costose al Nord-Ovest con un prezzo medio di 125.650€, seguito dal Nord-Est con 121.662€, dal Centro con 113.321€, dalle Isole con 89.107€ e dal Sud con 68.800€.

Le regioni dove le case piccole costano di più sono il Trentino-Alto Adige con un prezzo medio di vendita di 174.920€ per una metratura media di 43 mq, la Liguria con un prezzo medio di 149.985€ per 43 mq medi e la Lombardia con un prezzo medio di 131.018€ per 43 mq medi, mentre la regione meno costosa è la Calabria con un prezzo medio di 48.628€ per 42 mq medi.

Tra i capoluoghi, Milano è il più costoso per l’acquisto di una casa piccola. Qui il prezzo medio è 249.707€ per una metratura media di 42 mq. Sul secondo gradino del podio si posiziona Bolzano dove il prezzo medio è 223.033€ per una metratura media di 42 mq. Al terzo posto troviamo Venezia con un prezzo medio di 204.429€ per una dimensione media di 43 mq. Il capoluogo dove l’acquisto di una casa è meno oneroso è Taranto con 36.889€ per una metratura media di 43 mq.





Quanto si spende in media per affittare le case piccole





Per quanto riguarda i canoni di affitto, il Nord-Ovest si conferma il più costoso per chi intende affittare una casa piccola con un canone mensile medio di 1.100€ per una metratura media di 41 mq, seguito dal Centro con 1.071€ per 41 mq medi, dal Nord-Est con 1.025€ per 42 mq in media, dalle Isole con 705€ per 41 mq medi e dal Sud con 700€ per 42 mq medi.

La regione con i canoni più alti per le case piccole è la Valle d’Aosta con una richiesta media di 1.669€ al mese per 42 mq medi, seguita dalla Toscana con 1.222€ medi per 42 mq in media e dalla Lombardia con 1.216€ in media per 41 mq medi. La regione dove i canoni sono più bassi è, invece, l’Umbria con un canone mensile medio di 423€ per 41 mq in media.

Tra i capoluoghi, Como registra i prezzi più elevati con un canone mensile medio di 1.703€ per una metratura media di 41 mq. Al secondo posto c’è Milano con una richiesta mensile media di 1.332€ per una metratura media di 41 mq e al terzo posto Firenze con un canone medio di 1.297€ al mese per 41 mq in media. Il capoluogo dove affittare una casa piccola è più conveniente è Isernia con 270€ al mese per una metratura media di 31 mq.