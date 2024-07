3bmeteo: 'Imminente nuova ondata di caldo africano, durerà fino ai primi di agosto'

BERGAMO -“Confermata una decisa rimonta dell’alta pressione africana nei prossimi giorni su Mediterraneo e Italia” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “garanzia di tempo stabile e assolato su gran parte d’Italia. Qualche occasionale temporale di calore potrà interessare giusto Alpi, Appennino ed estremo Nordest.”“Le temperature saranno in ulteriore aumento, con caldo che si farà sempre più intenso” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “tanto che al Centrosud nella prossima settimana potremo nuovamente registrare picchi di 38-40°C sulle zone interne lontane dal mare. Qualche grado in meno lungo le coste complici le brezze marine, ma qui si farà sentire maggiormente l’afa. Gran caldo anche al Nord, specie da lunedì quando si potranno raggiungere picchi di 36-38°C in Pianura Padana (in particolare in prossimità del Po), con sensazione di afa accentuata dalla presenza di umidità. Tra le città più ‘roventi’ segnaliamo Mantova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Firenze, Terni, Roma, Frosinone, Sulmona, Caserta, Foggia, Matera, Cosenza, Caltanissetta, Catania, Nuoro”– “L’accumulo di calore giorno dopo giorno farà aumentare anche le temperature notturne, che si porteranno in diversi casi su valori simili a quelli delle aree tropicali” – avverte Ferrara di 3bmeteo – “in particolare su aree urbane e settori costieri le minime potrebbero non scendere sotto i 23-25°C, mentre in tarda serata le temperature potranno risultare ancora prossime ai 28-30°C con sensazione di disagio fisico indotto dal fisiologico aumento dell’umidità relativa nelle ore serali.”– “Il caldo africano ci terrà compagnia sicuramente fino a fine mese ma con tutta probabilità anche nei primissimi giorni di agosto, quando tuttavia l’anticiclone potrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. Dal 2-3 agosto in avanti qualche temporale in più potrebbe infatti tornare a farci visita a partire dal Nord, contestualmente ad un solo parziale smorzamento della canicola. Si tratta tuttavia solo di una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori analisi e conferme” – concludono da 3bmeteo.com.